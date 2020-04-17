Son dakika… Coronadan kötü haber: Dünya genelinde ölü sayısı 150 bini aştı

Corona virüsü salgınının merkez üssü olan ABD’de ölü sayısı 35 bini geçti. ABD’nin ardından en çok ölümler İtalya’da yaşanıyor. İtalya’da bugüne kadar 22 bin kişiden fazla insan hayatını kaybetti. İtalya’yı ise 19 bin 500 ölü sayısıyla İspanya izliyor.

Dünya genelinde corona virüsü kaynaklı vaka sayısı da 2 milyon 210 bini aştı. En yüksek vaka sayısı ABD’de bulunuyor. ABD’de teyit edilen vaka sayısı 690 bin 631 olurken, ABD’yi 188 bin 68 vakayla İspanya, 172 bin 434 vakayla İtalya, 147 bin 696 vakayla Fransa izliyor.

Türkiye’de ise corona virüsü salgını nedeniyle bugüne kadar bin 769 kişi öldü, 78 bin 546 kişi karantina altına alındı.



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