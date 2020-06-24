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Son dakika… Coronanın merkezinde tepki çeken görüntüler: Putin gündem oldu

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 176 kişide daha corona virüsü tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 606 bin 881'e ulaştı. Bütün bu verilere rağmen bugün başkent Moskova'da askeri geçit töreni düzenlenmesi ise dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr
11:52 -
Haberler Dünya
Son dakika… Coronanın merkezinde tepki çeken görüntüler: Putin gündem oldu

Corona virüsü salgınının merkez üslerinden biri haline gelen Rusya’da güncel veriler açıklanırken Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçit törenini ertelememesi dünya basınının gündemine oturdu.

Putin, kutlama töreninde konuşma yaptı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya’da son 24 saatte 7 bin 176 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 606 bin 881’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 154 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 8 bin 513’e ulaştığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilere karşı zaferinin 75’inci yılını kutlamak için gerçekleşen askeri geçit töreni bugün düzenlendi. Normalde 9 Mayıs’ta düzenlenmesi gereken etkinlik corona virüsü salgını dolayısıyla ertelenmişti.

Fotoğraf: Reuters

Vaka sayısının artmasına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, etkinliği tekrar ertelemedi. Bugün başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da askeri tören düzenlendi.

Corona Dünya Moskova Putin Rusya Sağlık Sağlık Bakanlığı son dakika Vladimir Putin
Son güncelleme: 12:07 24.06.2020
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