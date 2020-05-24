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Son dakika… Coronaya rağmen Hong Kong’ta protestolar başladı

Çin yönetiminin Hong Kong'un ulusal güvenlik yasalarına doğrudan müdahale etme planlarının ortaya çıkması halihazırda gergin olan ilişkileri tırmandırdı. Çok sayıda Hong Konglu bu hamleyi protesto etmek için sokağa çıktı. Göstericiler ile protestocular arasında arbede yaşandı.

Sozcu.com.tr
08:44 -
Haberler Dünya
Son dakika… Coronaya rağmen Hong Kong’ta protestolar başladı

Corona virüsü salgınının çıktığı Çin ile Hong Kong arasındaki bağımsızlık gerilimi tırmanıyor… Geçen yıl başlayan Çin karşıtı protesto gösterilerinin ardından Perşembe günü Çin yönetiminin yeni yasalar çerçevesince Hong Kong’ta istihbarat birimleri oluşturmasının önünü açan yeni kanun taslağı kriz yarattı.

Pekin yönetimi, Hong Kong için çok sert güvenlik yasaları getiren tasarıyı gündemine aldığını açıkladıktan sonra bugün çok sayıda Hong Konglu sokaklara  çıktı.

Yeni yasa çerçevesince Çin hükümeti Hong Kong’ta istihbarat birimleri açabilecek Hong Kong’un yönetimini atlayarak hareket edebilecek.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ
1997’de Çin ile anlaşarak “Bir ülke, iki sistem” formülünü uygulayan Hong Kong’ta Pekin yönetiminin bu hamlesi büyük tepki çekti. Bugün corona virüsü salgınına rağmen yüzleri maskeli çok sayıda gösterici, Çin’i protesto etmek için sokaklara döküldü.

Reuters haber ajansı çok sayıda protestocunun sokağa çıktığını aktarırken, polisin biber gazı ile müdahale ettiğini yazdı.

Geçen yıl Haziran ayında Çin hükümeti, Hong Kong ile mahkum değişim sistemini farklı bir formata almak istedikten sonra çok sayıda eylem düzenlenmişti.

Çin Corona eylem Haber Perşembe protesto son dakika
Son güncelleme: 09:00 24.05.2020
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