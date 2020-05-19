Son dakika… Coronaya yakalanan Rusya Başbakanı Mişustin’le ilgili sıcak gelişme

Corona virüsünde vakaların artış hızıyla salgının yeni merkez üssü haline gelen Rusya’da kritik gelişmeler yaşanıyor. 300 bin vaka sınırına dayanan ülkede Başbakan Mihail Mişustin’in de corona virüsüne yakalandığı açıklanmıştı.

30 Nisan’dan bu yana tedavi gören Mişustin’in son durumuyla ilgili açıklama geldi. Kremlin’den yapılan açıklamada Başbakan Mişustin’in görevine geri döndüğü duyuruldu.

Rusya lideri Vladimir Putin, Mişustin’in hastalık sürecinde görevi vekaleten Andrey Belousov’un yürütmesine karar vermişti.

Mişustin’in yanı sıra siyaset dünyasından Kremlin Sözcüsü Peskov da corona virüsüne yakalanarak tedavi altına alınmıştı.