Son dakika… Coronaya yakalanan Ukrayna lideri Zelenskiy’nin eşi hastaneye kaldırıldı

Ukrayna’da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, cuma günü yaptığı açıklamada corona virüsüne yakalandığını duyurmuştu.

Zelenska’nın durumuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Zelenska’nın tedavi amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

Hastalığıyla ilgili yaptığı ilk paylaşımda eşi ve çocuklarının sonuşlarının negatif çıktığını ve kendisini onlardan izole ettiğini söyleyen Zelenska, “Corona virüsü testlerimin sonucu pozitif çıktı. Ben ve ailemin maske, eldiven ve minumum temas gibi kurallara uyduğunu düşünürsek beklenmedik bir haberdi” ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna'da son paylaşılan verilere göre 32 bin 476 vaka ve 912 can kaybı kayıtlara geçti.