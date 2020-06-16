Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Coronaya yakalanan Ukrayna lideri Zelenskiy’nin eşi hastaneye kaldırıldı

Corona virüsüne yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena'nın hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Sozcu.com.tr
10:07 -
Haberler Dünya
Son dakika… Coronaya yakalanan Ukrayna lideri Zelenskiy’nin eşi hastaneye kaldırıldı

Ukrayna’da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, cuma günü yaptığı açıklamada corona virüsüne yakalandığını duyurmuştu.

Zelenska’nın durumuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Zelenska’nın tedavi amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

Hastalığıyla ilgili yaptığı ilk paylaşımda eşi ve çocuklarının sonuşlarının negatif çıktığını ve kendisini onlardan izole ettiğini söyleyen Zelenska, “Corona virüsü testlerimin sonucu pozitif çıktı. Ben ve ailemin maske, eldiven ve minumum temas gibi kurallara uyduğunu düşünürsek beklenmedik bir haberdi” ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna'da son paylaşılan verilere göre 32 bin 476 vaka ve 912 can kaybı kayıtlara geçti.

Corona son dakika Ukrayna
Son güncelleme: 10:28 16.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more