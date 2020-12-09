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Son dakika… Covid-19 aşısı olan İngiltere’den umutları yıkan açıklama

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği corona virüsü aşısını kullanmaya başlayan ilk ülke olan Birleşik Krallık'tan kritik bir açıklama geldi. Aşı sürecini yöneten Sir Patrick Vallance, "Aşının ne kadar iyi olduğunu bilmiyoruz" diyerek maskelere veda etmek için henüz erken olduğunu vurguladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:25, 09/12/2020
Haberler Dünya
Son dakika… Covid-19 aşısı olan İngiltere’den umutları yıkan açıklama

Dünya çapında 68 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsüne karşı birçok ülke ve şirket aşı ve ilaç bulmak için tarihin en zorlu görevini üstlendi… Birçok şirket 1 yıldan kısa bir süre içerisinde aşı için büyük adımlar attıklarını açıklarken Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısını ilk deneyen ülke Birleşik Krallık oldu.

Ülke genelinde belli gruplarda başlayan aşılama süreci ile birlikte Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısı umutları  yeşertti. Bu yılın sonuna kadar Birleşik Krallık’ta aşılama sürecinin devam etmesi beklenirken uluslararası kamuoyunu şaşırtan bir açıklama ülke genelindeki aşı sürecini yöneten Sir Patrick Vallance’tan geldi.

“BAZI KANITLAR EKSİK”

Vallance, “Henüz aşının ne kadar faydalı olduğunu bilmiyoruz dolayısıyla corona virüsünün bulaşmasını önlemek adına adımlar atılmaya devam edecek” ifadesini kullandı. Vallance’ın açıklamasını yorumlayan İngiliz basını, “corona virüsü aşısı olunmasına rağmen maske kullanmaya en az 1 yıl daha devam edilmesi gerekiyor” şeklinde haberler yaptı.

İngiliz hükümetine danışmanlık yapan heyetin başındaki Vallance, “Gelecek kış aylarında da maske takılmasını öngörüyoruz çünkü aşının hastalığın bulaşmasını engelleyip engellemediğine dair kanıtların eksikliği var” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:13:24,
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