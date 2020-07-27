Son dakika… Covid-19 aşısında kritik eşik: Bugün başladı

COVE adı verilen denemeler Covid-19 aşısının geliştirilmesini, üretilmesini ve dağıtılmasını hızlandırmayı amaçlayan ABD hükümetinin Warp Speed Operasyonu kapsamındaki ilk deneme olacak.

Hükümet, büyük ölçekli insan denemelerine başlayacak ilk projelerden biri olarak seçtiği Moderna’nın aşı projesine yaklaşık bir milyar dolarlık destek sağlıyor. Şirket açıklamasına göre araştırmanın asıl amacı Covid-19 hastalığının önlenmesi olacak.

Cambridge, Massachusetts merkezli Moderna’nın hisseleri borsa açılmadan önceki işlemlerde %11 primli seyretti.

