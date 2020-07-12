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Son dakika… Covid-19’un merkez üssünde tarihi rekor

Dünya üzerinde en çok corona virüsü vakasının tespit edildiği ülke olan ABD'de güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Ülkede son 24 saat içerisinde 66.500'den fazla yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bu sayı ülkedeki en yüksek günlük veri olarak kayıtlara geçti.

Sozcu.com.tr
15:57 -
Haberler Dünya
Son dakika… Covid-19’un merkez üssünde tarihi rekor

Johns Hopkins Üniversitesi’nin resmi verilerden derlediği istatistiğe göre ABD’de son 24 saat içerisinde 66.528 insanda corona virüsü tespit edildi. Son 24 saat içerisinde yaşanan bu artış ülke tarihindeki en yüksek günlük vaka olarak tarihe geçti.

Daha önce sık sık maske takılmasını küçümseyen ABD Başkanı Donald Trump, vakaların artmasıyla birlikte dün ilk kez maskeli görüntülendi.

Son 5 gün içerisinde günlük vaka sayısının 4 gün boyunca 60 bin seviyesini geçtiği ABD’de son 24 saat içerisinde 760’nın yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülkede corona virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısı 134.729’a çıktı.

Çin’den sonra Avrupa’ya sıçrayan corona virüsünün en büyük tahribatı yarattığı Amerika kıtasındaki Amerika Birleşik Devletleri, dünya üzerindeki yaklaşık her dört vakadan birine ev sahipliği yapıyor.

ABD Amerika Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Çin Corona Dünya son dakika
Son güncelleme: 16:03 12.07.2020
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