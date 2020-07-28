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Son dakika… Cuma günü çekilen Ayasofya fotoğrafları ortaya çıktı

Ayasofya'nın ibadete açılma kararı sonrasında ilk cuma namazı geçen hafta kalabalık bir kitle eşliğinde kılındı... Reuters haber ajansı uydudan çekilen fotoğrafları uluslararası kamuoyu ile paylaştı.

Sozcu.com.tr
11:37 -
Haberler Dünya
Son dakika… Cuma günü çekilen Ayasofya fotoğrafları ortaya çıktı

Geçen hafta bütün dünyanın gözü Ayasofya’daydı… Yıllar sonra ibadete açılan Ayasofya’da cuma namazı yoğun bir kalabalık ile kılındı.

Uydudan çekilen görüntülerde cuma namazı sırasındaki kalabalık açıkça görülüyor.

Cuma namazında uydu aracılığıyla çekilen görüntüler ise ilk kez uluslararası kamuoyu ile paylaşıldı. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’ın Maxar Technologies isimli şirket aracılığıyla paylaştığı fotoğraflarda tarihi yarımadadaki cuma namazı sırasındaki kalabalık görülüyor.

Fotoğraf: Reuters

24 Temmuz’da gerçekleşen cuma namazındaki kalabalığın Ayasofya’nın önünde, tramvay yolunda, Sultanahmet ile Ayasofya arasındaki havuzlu parkta yoğunlaştığı görülüyor.

Cuma Cuma namazı Haber İngiltere son dakika Sultanahmet
Son güncelleme: 11:40 28.07.2020
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