Son dakika… Cuma günü çekilen Ayasofya fotoğrafları ortaya çıktı

Geçen hafta bütün dünyanın gözü Ayasofya’daydı… Yıllar sonra ibadete açılan Ayasofya’da cuma namazı yoğun bir kalabalık ile kılındı.

Cuma namazında uydu aracılığıyla çekilen görüntüler ise ilk kez uluslararası kamuoyu ile paylaşıldı. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’ın Maxar Technologies isimli şirket aracılığıyla paylaştığı fotoğraflarda tarihi yarımadadaki cuma namazı sırasındaki kalabalık görülüyor.

24 Temmuz’da gerçekleşen cuma namazındaki kalabalığın Ayasofya’nın önünde, tramvay yolunda, Sultanahmet ile Ayasofya arasındaki havuzlu parkta yoğunlaştığı görülüyor.