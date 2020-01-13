Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Ocak 2020 tarihinde Almanya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

15:15 -
Haberler Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’ya gidiyor

Reuters haber ajansının servis ettiği haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Ocak’ta günübirlik bir ziyaret gerçekleştirerek Almanya’ya gideceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamayı abonelerine servis eden Reuters, Almanya’nın 19 Ocak’ta bir Libya zirvesi hazırlığı içerisinde olduğunu duyurdu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Berlin’de bir Libya zirvesi düzenleyeceğini söylemişti.

Merkel, Libya’nın barış içerisinde yaşayan bir ülke olması adına çalışacaklarını dile getirmişti.

Almanya Cumartesi Cumhurbaşkanı Haber Libya Recep Tayyip Erdoğan son dakika TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 15:18 13.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more