Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’ya gidiyor

Reuters haber ajansının servis ettiği haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Ocak’ta günübirlik bir ziyaret gerçekleştirerek Almanya’ya gideceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamayı abonelerine servis eden Reuters, Almanya’nın 19 Ocak’ta bir Libya zirvesi hazırlığı içerisinde olduğunu duyurdu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Berlin’de bir Libya zirvesi düzenleyeceğini söylemişti.

Merkel, Libya’nın barış içerisinde yaşayan bir ülke olması adına çalışacaklarını dile getirmişti.