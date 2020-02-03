Son dakika… Erdoğan: Şehit sayısı 8’e çıktı

Erdoğan’ın açıklamasından satır başları şöyle;

* Kırım’ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın bir kez daha altını çizmek istiyorum. Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecek.

* Savunma sanayii alanında işbirliğimiz artıyor.

* Necip Hablemitoğlu’nun failinin burada olduğunu ilettim.

* Kırım’ın yasa dışı ilhakının ardından ana vatanlarından ayrılan Kırım Tatarları’nın durumunu takip ediyoruz.

ERDOĞAN: 1 MİLYON İNSAN SINIRA GELİYOR

Erdoğan, Suriye konusundaki soruya şu yanıtı verdi:

* Artık altından kalkılamaz bir duruma geldi. Rejimin, Rusya’nın da görmezliğiyle yapmış olduğu bombalı saldırılarla birlikte, buradaki insanlar sınırımıza doğru yürüdüler. Son rakamlara göre 1 milyon insan sınırımıza doğru yürüyor.

* Zaten 4 milyona yakın Suriyeli var. Bunların 3,5 milyonu sınır bölgelerinde. Diğerleri çok farklı bölgelerde.

* Biz bu gelen insanları nerelere yerleştireceğiz? Kısa bir süre önce deprem gerçekleşti. 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. On bini aşkın ağır hasarlı bina var. Biz bunları yeniden inşaa edeceğiz. Şu anda kış mevsimine girdik.

* Mültecileri artık kabullenmekte zorlanıyoruz. Şimdi bunları Suriye’de barındırmak için uğraşıyoruz. 25-30 metrekarelik biriket evler yapıyoruz. Onları oralara yerleştireceğiz. İlk etapta 25-30 bin böyle ev yaptık.

* Rejim güçleri İdlib’te hava saldırısına geçti. Bu saldırıda 3’ü sivil 8 kişi şehit oldu.

AYRINTILAR GELİYOR…