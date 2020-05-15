Son dakika… Danimarka’da iki ay sonra bir ilk! Son 24 saatte coronadan can kaybı yok

Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsüyle mücadele amansız bir şekilde sürerken, dünyanın farklı noktalarından umut verici haberler de geliyor.

Salgının yayılmaya başladığı dönemde sınırlarını ilk kapatan ülkelerden Danimarka’da 13 Mart’tan bu yana bir ilk yaşandı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri son 24 saat içinde corona virüsüne bağlı olarak ölüm meydana gelmediğini duyurdu.

Perşembe gününden bu yana vaka sayısı 78 artarken, toplam 10 bin 791’e ulaştı. Toplam can kaybı ise 537 olarak sabit kaldı.