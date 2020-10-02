Son dakika… Danışmanı coronaya yakalandı! Trump karantinaya girdi

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgının merkez üssü ABD’de Başkan Donald Trump’ı da hastalık korkusu sardı.

Trump’ın danışmanlarından Hope Hicks’in corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Başkan Trump’la birlikte sık sık Air Force One’da seyahat eden Hicks’in, Ohio’da Biden’la televizyonda karşı karşıya geldiği etkinlikte de Trump’a eşlik ettiği öğrenildi.

Hicks’in hastalığa yakalanması üzerine Trump ve eşi Melania Trump da karantinaya girdiklerini açıkladı. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Trump, “Hope Hicks hiç ara vermeden çok sıkı çalışan biri. Covid-19 testleri pozitif çıktı. Korkunç! Risk olduğunu biliyordu ama o genç. First Lady ve ben test sonuçlarımızı bekliyoruz. Bu süreçte karantina sürecine başlayacağız” dedi.

‘ÇOK FAZLA ZAMAN GEÇİRİYORUM’

Trump, Fox News’a verdiği röportajda Melania Trump’la birlikte corona virüsü testine girdiklerini ve sonuçların cuma günü çıkmasını beklediklerini söylemişti.

Trump, “Hope’la çok fazla zaman geçiriyorum. First Lady de öyle ve o inanılmaz” ifadelerini kullanmıştı.

UYARILARI HİÇE SAYIYOR

Rutin olarak corona virüsü testi uygulanan ABD Başkanı Donald Trump, salgınla ilgili uyarıları hiçe saymasıyla dikkat çekiyor. Seçimler öncesinde mitinglere hız veren Trump, tüm uyarılara rağmen binlerce kişinin bir arada olduğu ortamlarda vatandaşlara sesleniyor. Trump’ın Nevada’da bir fabrikada düzenlediği etkinlik medyada geniş yer bulmuştu.

Kapalı ortamda düzenlenen mitingde binlerce Trump destekçisi iç içe oturmuş, ABD basını sosyal mesafenin hiçe sayıldığına dikkat çekerken, eyalette 50'den fazla kişinin toplanmasının yasak olduğuna vurgu yaptı.