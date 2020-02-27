Son dakika… Devlet başkanından ülkeyi karıştıran hamle

Göreve geldiği günden beri ülke siyasetinde ayrıştırıcı bir dil kullanan Brezilya’nın aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro, yeni bir tartışma başlattı… Aşırı sağcı devlet başkanının destekçilerinin 15 Mart’ta düzenleyeceği destek gösterisi öncesinde ülke ikiye bölündü.

Bolsonaro’ya destek olmak isteyen göstericilerin siyasilere bir baskı yapmak için başlattığı ve “Defolup Gidin Günü” olarak lanse edilen gösterilerde “Hepimiz Bolsonaro’yuz” sloganının kullanılacağı açıklandı. Sosyal medyada kongre üyelerini eleştiren ve onlara tepki gösteren farklı video ve görseller yayınlanırken, bazı sosyal medya kullanıcıları “Bolsonaro yönetimi altında askeri bir sistem olmalı” önerisini de gündeme getirdi.

Bolsonaro’nun destekçilerinin paylaştığı bir videoda, “O yolsuzluk yapan ve cinayet işleyen solcularla savaşıyor. Bizim için iyi işler yaptığı için kendisine atılan yalan ve iftiralarla mücadele ediyor. Bolsonaro’ya desteğimizi gösterelim ve Brezilya’nın düşmanlarını reddedelim” ifadesi kullanılıyor.

KONGRE, “GÖREVDEN ALMAYI” GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Bolsonaro’ya destek gösterilerinin başlangıç noktası ise Kongre’nin devlet başkanını görevden almaya yönelik adımları. Zira son dönemde Kongre’nin gündeminde Bolsonaro’nun görevden alınmasına yönelik söylentilerin ortaya çıkması sonrasında bu destek gösterisinin hazırlığı başlamıştı.

1995 yılından 2002 yılına kadar ülkeyi yöneten Fernando Henrique Cardoso, “Eğer Bolsonarı, Brezilya demokrasisine karşı bir gösteriyi destekliyorsa, bu ülkenin çok ciddi kurumsal kriz içerisinde olduğunu gösterir” dedi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Cardoso, “Sessiz kalmak, kabul etmek demektir. Halen bir sesimiz varken bağırmalıyız” dedi.

OĞLUNDAN ÇOK SERT SÖZLER

Brezilya’nın eski devlet başkanlarından Luiz Inacio Lula da Silva, Brezilyalıların ve siyasetçilerin baskıcı duruşa karşı olması gerektiğini söyledi. Lula, Twitter üzerinden,” Bolsonaro hiçbir zaman demokrasi ile anlaşamadı. O sahte bir vatansever ve haklarımızı, toprak bütünlüğümüzü ABD’ye veriyor. İnsanları yoksulluğa zorluyor” dedi.

Sao Paulo’nun sağcı valisi Joao Doria da Bolsonaro’nun hamlesine tepki gösterdi. Doria, “Brezilya, demokrasisini kurtarmak için çok savaştı. Biz ülkenin demokratik kurumları ve sütunlarına karşı yapılan bu saygısızlığa karşı olmalıyız” dedi.

Haberlerle ilgili olarak Bolsonaro hakkındaki iddiaları yalanladı. Bolsonaro’nun siyasetçi olan oğlu Eduardo Bolsonaro ise tepkilere sosyal medyadan yanıt verdi. Bolsonaro, “Kongre’ye bir hidrojen bombası düşse sizce kaç kişi ağlar” dedi.