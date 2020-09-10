Son dakika… Dışişleri Bakanlığı’ndan Macron’un sözlerine tepki: At koşturdukları günler bitti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bugün Fransa’da 7 AB üyesiyle gerçekleştirdiği zirve öncesinde açıklamalarda bulundu.

Macron, “Biz Avrupalılar olarak Erdoğan’a karşı sert ve güçlü olmalıyız. Herhangi bir gerilimden uzak durmaya çalışıyoruz fakat Türkiye’nin bölgedeki amaç ve isteklerini netleştirmesi gerekiyor. Avrupa’nın Türkiye’ye karşı daha net ve birlik halinde bir tutum sergilemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMU’



Macron’un bu sözlerine Dışişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Fransa Cumhurbaşkanı Macron yine eski sömürgeci refleksleriyle kibirli, üst perdeden ders vermeye çalışan bir açıklama yapmıştır. Aslında Macron'un açıklamaları kendi acziyetinin ve içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumudur. Zira tüm dünyada serbestçe at koşturdukları günler geride kalmıştır. Dış politikadaki tüm sinsi planlarını suya düşürdüğümüz, kirli oyunlarını bozduğumuz Macron, iç açısıyla her gün fütursuzca Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır.”

‘AB’NİN ÇIKARLARINI RİSKE ATIYOR’

Macron’un gerginliği teşvik ettiği belirtilen açıklama şöyle devam etti:

“Akdeniz'de veya başka bir coğrafyada herhangi bir ülkenin deniz yetki alanını belirlemek Macron'un haddine değildir. Fransa, tek taraflı ve kışkırtıcı adımlar atan ve AB'yi kendi dar bakışlı çıkarları uğruna rehin alan Yunanistan ve GKRY'nin körü körüne avukatlığını yapacağına, uzlaşmadan ve diyalogdan yana tavır koymalıdır. Fransa Cumhurbaşkanı, ferdi ve milliyetçi mevcut tutumuyla gerginliği teşvik etmekte ve Avrupa'nın ve AB'nin büyük çıkarlarını da riske atmaktadır.”