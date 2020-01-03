Son dakika… Orta Doğu’da sıcak gelişmeler! Türkiye seyahat uyarısında bulundu, ABD 3 bin 500 asker gönderiyor

İran Devrim Muhafızlarına bağlı General Kasım Süleymani’nin, Irak’ta düzenlenen Amerikan hava saldırısında hayatını kaybetmesi sonucu yükselen Orta Doğu’daki tansiyon korkutucu bir hal aldı.

Amerikan medyasında yer alan bir habere göre, yaklaşık 3 bin Amerikan askeri Orta Doğu’ya sevk edildi.

CNBC’de yer alan habere göre 3 bin 500, Reuters’ta yer alan haber göre ise 3 bin ABD askeri 82. Hava İndirme Tümeni’nden, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sorumluluğunda olan bölgelere gönderilecek.

Askerlerin Irak ve Kuveyt’te bulunan Amerikan askeri bölgelerine konuşlandırılacağı belirtildi. Haberde, aynı tümenden 750 askerin de daha önceden Kuveyt’e gönderildiği ifade edildi.

TÜRKİYE’DEN SEYEHAT UYARISI

Orta Doğu’da yükselen tansiyon sonrasında Türkiye, vatandaşlarına zorunlu olmadığı sürece Irak’a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Dışişleri’nin açıklaması şöyle;

* Irak´ta 3 Ocak 2020 günü yaşanan gelişmeler sonucunda, ülkede halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimali dikkate alınarak, vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde, Irak’a bu aşamada seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır.

* Halihazırda Irak’ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bakanlığımızca yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları yararlı olacaktır.

İranlı generalin Irak’ta öldürülmesi sonrası İran intikam alınacağını belirterek doğru zamanın beklendiğini açıklamıştı.

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