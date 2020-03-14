Son dakika… Doktor Öz’ün “Türk usulü” el yıkaması gündem oldu

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz’ün perşembe akşamı katıldığı “Tonight Show” isimli program sosyal medyada gündem oldu… NBC’de yayınlanan ve ünlü sunucu Jimmy Fallon’un sunduğu programa konuk olan Mehmet Öz, tıp eğitimi alırken kendisine öğretilen ve okullarda cerrahlara gösterilen el yıkama yöntemini kamuoyu ile paylaştı.

Kapsamlı bir şekilde el yıkanması gerektiğini ve corona virüsüyle mücadele etmek için detaylıca el yıkamanın önemli olduğunu dile getiren Dr. Öz, el yıkama hareketlerine, “Türk bükülmesi” ve “Tony parmağı” gibi isimler verdi.

“BÖYLE YAPARSANIZ CORONA RİSKİNİ AZALTIRSINIZ”

Dr. Öz’ün hareketlerini tekrar eden Fallon bu sırada espriler yaparak seyirciyi güldürdü. El yıkama yöntemini anlatan Dr. Öz, “Elinizi yıkadıktan sonra bir kağıt havlu aracılığıyla musluğu kapatın, kapıyı açın ve çıkın. Eğer elinizi doğru bir şekilde yıkarsanız, corona virüsüne yakalanma riskini yarı yarıya azaltırsınız, bana inanın” dedi.

Dr. Öz, corona virüsü semptomlarını da kamuoyu ile paylaştı. Eğer yüksek ateşiniz varsa ve çok yorgunsanız, kuru öksürüğünüz varsa ya da ishalseniz, corona virüsüne yakalanma ihtimaliniz yüksek. Fakat hemen acil servisine koşmayın, sistemi tamamen bozmayın. Doktorunuza haber verin ve evde kalın” dedi.