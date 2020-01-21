Doktorlar böyle olay görmedi: Cinsel ilişkiye girdikten sonra hastanelik oluyor

Tıp dünyasının ve üroloji alanının önde gelen dergilerinden Urology Case Reports (Üroloji Vaka Raporu) isimli dergide yer alan bir araştırma uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Üroloji alanındaki vakaların incelendiği ve hastaların durumları hakkında raporların hazırlandığı dergi, 25 yaşındaki bir gencin yaşadığı “dramı” gözler önüne serdi.

ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan Men’s Health Boston isimli sağlık kuruluşunda yaşanan olayı kaleme alan doktor Jose Bolanos, hastasının cinsel ilişki sonrasında ağır grip belirtileri gösteren bir adamı incelediğini aktardı.

Özellikle boşalmadan sonra anksiyete, beyin sisi, halsizlik ve baş ağrısı gibi semptomlar görülen adamın bu durumdan rahatsız olduğu için hastaneye gittiği ve çare bulamadığı belirtildi. İsmi açıklanmayan 25 yaşındaki adamın yaşadıklarının 16 yaşında başladığı aktarıldı. Yaşadığı bu sıkıntıdan sonra bir süre sonra mastürbasyon yapmayı bıraktığını söyleyen adam, cinsel ilişkiye girerken özellikle boşalmak istemediğini söyledi.

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Doktor Bolanos, talihsiz adamın semptomlarının ya boşalmadan hemen sonra ya da birkaç gün sonra meydana geldiğini söylerken, “Bazı zamanlarda semptomlar bir ve hatta bazen iki hafta devam ediyor. Cinsel ilişkiye mesafeli durmaya başladı ve her 2-3 ayda bir orgazm oluyordu. Hastanın bu durumu eğitim ve iş hayatını olumsuz yönde etkiledi” dedi.

Yıllar boyunca beslenme düzenini değiştiren ve alerji ilacı alan ama buna rağmen bir etkisini hissedemeyen şanssız adama “Orgazm sonrası hastalık sendromu” teşhisi kondu. Dergide yayınlanan makalede, bu sendromun kişinin kendi spermine alerjisi olmasından kaynaklandığı belirtildi.

“ARTIK AYDA BİRKAÇ KEZ KENDİMİ TATMİN EDİYORUM”

Bolanos, “Boşalmanın ardından ağır yorgunluk, burun akıntısı, gözlerin akması ve yanması, konsantrasyon bozukluğu, depresyon ve grip benzeri semptomlar görülebilir. Orgazm sonrası hastalık sendromu çok bilinmediği için bu konuda hızlı teşhis verilemiyor” dedi.

Doktorlar, teşhisin konmasının ardından hormon tedavisine başladı. Koryonik Gonadotropini isimli hormonu haftada 3 kez enjekte eden adamın tedavinin 6’ncı haftasında semptomların azaldığı tespit edildi. Doktor Bolanos, “Artık çok daha sık boşalıyor ve bir yorgunluk, beyin sisi, hastalık hissi yaşamıyor. Enerjisinin, libidosunun ve ruh halinin daha iyi olduğunu söyledi” dedi. Dergiye konuşan 25 yaşındaki genç, “Tedavinin altıncı ayında halen devam ediyoruz. Mutluyum, ayda birkaç kez kendimi tatmin ediyorum. Bazen orgazm sonrasında semptomları görüyorum fakat bunlar 12 saat içinde geçiyor, bazen de hiç görmüyorum. En önemlisi artık cinsel ilişkiden çekinmiyorum” dedi.