Son dakika… Donald Trump ‘Yüzyılın Anlaşması’nı açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ‘Yüzyılın Anlaşması’ dediği Ortadoğu Barış Planı’nı açıkladı.

Trump’ın açıklamasında önce planla ilgili ilk bilgiler Reuters’den geldi. Reuters, anlaşmada “İki devletli çözüm, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulması, Filistinli mültecilerin İsrail’e değil, müstakbel Filistin devletine geri dönmesi” konusunda mutabık kalındığını belirtti.

Donald Trump, Orta Doğu Planı’yla ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Görüşmeler bize şunu kanıtlıyor. İsrail devleti aslında barış istiyor, iki devletin de istediği şey barış.

* Başkan olarak yurt dışına gerçekleştirdiğim ilk ziyaret İsrail’deki kutsal topraklardı. Hiç bitmeyen tehditler arasında bir ülkenin nasıl var olduğunu görmüştüm İsrail’de.

* İsrail halkıyla Amerika halkının kalbi ortak, kutsal değerlere sahipler.

* Bu noktaya varabilmek zor oldu. Netanyahu’na daha parlak gelecek vizyonumu açıkladım. Detaylara çok girmediğini, kavramsal çerçevelere ağırlık verdiğini gördük.

* Mahmud Abbas’la Beytüllahim’de biraraya geldim, daha iyi bir hayat, potansiyellerini gerçekleştirmeleri gerektiğini düşündüm.

* Benim vizyonum tam bir kazan kazan fırsatı, iki devlet için de. Barış için çok ciddi bir adım atılıyor bugün.

* Netanyahu dün bana şunu söyledi, çok güçlü bir şekilde onayladığını söyledi. Aynı şekilde, öyle bir durumdayız ki şu anda, şu anda gerçekleşmekte olan bu yarışın sonunda, her iki partinin de, her iki halkında barışı kuvvetli bir şekilde istiyor.

* İsrail ilk kez kavramsal bir haritanın ortaya konulmasına izin verildi, burada artık barış davası için önemli bir adım atılmış oldu.

* Ortak bir komisyon kuracağız, daha detaylı bir harita üzerinde çalışacağız. Ve gelecekteki Filistin devleti içerisinde, devlet olma şartları yerine getirildiğinde, ki terörün reddedilmesi de bu şartlar altında. Bu şartlar altında Kudüs, İsrail’in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek.

* İsrail'e tek olarak ait olacak bir başkent olacak. Ama bu çok büyük bir şey değil, çünkü ben zaten bunu sizin için yaptım. Bu şekilde kalacak. Benim vizyonuma göre İsrail için çizdiğimiz bu sınırı ABD resmi olarak tanıyacak. İki devletli geçiş sürecinde ne olursa olsun İsrail devletinin güvenliği hiçbir şekilde tehlikeye düşmeyecek.

* İki devletli bir çözümünde İsrail devletine karşı bir güvenlik riskinin artmaması. Biz gece kulüplerine yapılan, otobüslere yapılan saldırılara geri dönmeyeceğiz. İsrail’den güvenlik anlamında taviz vermesini de isteyemeyiz.

* ABD büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdık, Golan tepelerini tanıdım ve açıkça konuşmak gerekirse, korkunç İran nükleer anlaşmasından çekildim.

* Ben bu anlaşmanın Filistinliler için de harika bir anlaşma olmasını istiyorum. Önümüzde tarihi bir fırsat var, kendilerine ait bağımsız bir devlet olabilmeleri için. Bizim ekibimiz gerçekten ABD’yi seviyor, İsrail’i seviyorlar.

* Filistinlilerden veya İsraillilerden hiçbiri evlerinden alınıp başka yere götürülmeyecek. İsrail harika bir beyfendiyle, Ürdün kralıyla birlikte çalışarak burada Harem-i Şerif’in statüsünü korunmasını sağlayacak. Herkesin Mescid-i Aksa’yı ziyaret edebilmesini sağlayacağız. Bizim vizyonumuzda çok ciddi bir ticari aktarımında, 50 milyon dolarlık aktarımında yeni İsrail devletine aktarılacaktır.

* Filistin’de yoksulluk yarı yarıya azalacak, oradaki refah ve mutluluk Filistin halkı için gerçekleşecek. Bizim vizyonumuz artık bu döngüyü kıracak. Onlarda çok yetkin bir halk, artık kendi ayakları üzerinde durabilecekler.

* Ve bizler Filistinlileri güçlendirerek onlara yardımcı olacağız. Ulusal onurlarıyla geleceğe yürüyecekler. Başarılı bir Filistin için barış için zorluklara göğüs gelmelerini diliyoruz. Bunların içerisinde insan haklarıyla ilgili temel yasaları ortaya koymaları, Hamas’ın kötücül faaliyetlerinin durdurulması ve daimi olarak teröre finansal yardımın sonlandırılması.

* Dört yıl boyunca bu bölge açık kalacak, her Filistinli bu müzakereyi inceleyecek ve bağımsız, harika bir devlet haline gelecekler. Sayın Abbas, barış yolunu seçerseniz ABD dahil farklı şekilde yardım etmeye hazır olacağız. On yıllardır ilk kez bu anlaşma işe yarayacak, sizin bu tarihi fırsata vereceğiniz yanıt, Filistin halkını devlete götüren yolda yardımcı olacak.