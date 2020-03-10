Son dakika… Donald Trump’tan Corona virüsü açıklaması

Reuters’te yer alan habere göre, Beyaz Saray’daki sağlık yetkilileri tarafından kontrolden geçtiğini belirten Trump, “Test yapmam için hiçbir gerekçe yok çünkü virüs semptomlarını göstermiyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Amerika halkı sakin olsun, Corona virüsü geçecektir” ifadesini kullandı.

Trump, Çin’de ortaya çıkmasından bu yana 4 binden fazla insanı öldüren Corona virüsü salgını için, “Önemli ölçüde azalıyor, yükselmiyor” derken, yakında bir aşı bulunacağının sözünü vermişti.

Uzmanlar aşının bulunmasının en az 12 ay süreceğini belirtse de, Trump uzmanların açıklamalarını kabul etmedi.

Trump, geçtiğimiz hafta Corona virüse karşı mücadelede kullanılmak üzere Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından onaylanan 8.3 milyar dolarlık bütçeyi onaylamıştı.

Corona virüsü nedeniyle ABD’de bugüne kadar 28 kişi hayatını kaybetti, 700’den fazla insan karantina altına alındı.

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