Son dakika… Dr. Öz’den corona virüsü uyarısı

Katıldığı bir TV programında konuşan Doktor Öz, “Genç insanlarının, yayınlanan mesajları algılamasından etkilendim. Bazı istisnalar var. Bir balonun içinde yaşıyorlardı, evlere kapanacaklarını duyduğunda üniversitede okuyan oğlum, ilk kapatılan okullardan biri olan Harvard’a gidiyordu, şaşırdılar. Ama yaklaşık 48 saat boyunca olanları izledikten sonra tehlikeyi fark ettiler. Bu olay çok önemli. Genç neslimizin aslında yetişkin olma ve katkıda bulunma şansı” diye konuştu.

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Mehmet Öz ayrıca dışarıdan gelen kutulara karşı insanların tedbirli olmalarını, ayakkabılarını kapıda çıkarmalarını, dışarıda giydikleri kıyafetleri yıkamalarını ve dışarıdan getirdikleri yiyecek kaplarından kurtulmalarını tavsiye ederek “Ama yapılması gereken ilk şey evinizin sınırlarını kapatmaktır” dedi.