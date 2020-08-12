Son dakika… DSÖ’den corona virüsü komisyonu: Listede bir Türk de var

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında 20 milyondan fazla insana bulaşan ve yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınının ışığında kritik bir karar aldı.

Pandemi sürecinde değişen öncelikler ve sağlık ile gelişim konusunda değişen yaklaşımlar ile ilgili bir komisyon kurma kararı alan DSÖ, bunun detaylarını paylaştı.

REFORM TAVSİYESİ VERECEKLER

Avrupa ülkelerinden üyelerin seçildiği komisyon, sağlık ve sürdürülebilir gelişim konusunda çalışmalarda bulunacak. Komisyonun toplanacağı esas konu ise pandemi sonrasında yönetimdeki öncelikleri tekrar düşünmek olacak.

Komisyonun, farklı ülkelerdeki sağlık sistemlerinin Covid-19’a nasıl yanıt verdiği tartışılacak ve sağlık ile birlikte sosyal bakım sistemlerinin geliştirilmesi için yatırım ve reform tavsiyeleri de sunacak.

Sağlık ve sosyal bakım konularının siyasi ve toplumsal öncelik olarak tanımlanması için çalışacak komisyonun başkanı ise İtalya’nın eski başbakanlarından Bocconi Üniversitesi’nin Rektörü Mario Monti olarak seçildi.

TÜRKİYE’DEN BİR KİŞİ YER ALIYOR

Komisyonun üyeleri arasında ise hükümetten, bilim dünyasından, iş dünyasından ve ekonomistlerden oluşan bir topluluk bulunuyor. DSÖ’nün Avrupa Bölgesi’nden Sorumlu Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge, “Amacımız Sürdürülebilir Gelişim Amaçları çerçevesince sağlığı siyasi önceliğin en önemli maddesi haline getirmek istiyoruz. Oluşturulan bu yeni Pan-Avrupa Komisyonu, farklı alanlarda uzmanlaşmış liderlerin, karar vericilerin, bilim insanlarının gelecekte sağlık sistemi ile ilgili sorunları tanımlayıp, formüle edip çözmek için çalışacaktır” dedi.

Bilimsel Danışma Kurulu’nun da destek vereceği Komisyon, son raporunu 2021 yılının Eylül ayında sunacak. Farklı ülkelerden isimlerin yer aldığı listede Türkiye’den de bir kişi yer alıyor.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Başkanı Güler Sabancı, farklı ülkelerden seçilen isimler arasında yer alıyor.

TÜRKİYE’DE CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM

Türkiye’de corona virüsü kaynaklı yeni vaka sayısı 1.000’in üzerindeki seyrini sürdürerek dün 1.183 oldu; 15 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de toplam vaka sayısı 243.180’e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı da 5.873’e yükseldi. Dünkü test sayısı 61716, iyileşen sayısı 1.183 oldu.

Öte yandan bugün saat 1700’da Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı dün twitterdan yaptığı açıklamada, “2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Yarınki (bugün) Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

Türkiye’de Mart ortalarına doğru ilk vaka tespitinin yapıldığı corona virüsü salgınında önlemlerin etkisiyle 800’lü seviyelere kadar gerileyen günlük yeni vaka sayısı, önlemlerin gevşetildiği 1 Haziran’dan sonra tekrar artış trendine girmişti.