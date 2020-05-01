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Son dakika… DSÖ’den flaş açıklama: Hâlâ devam ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros, corona virüsü pandemisinin uluslararası bir halk sağlığı sorunu olarak devam ettiğini açıkladı.

19:05 -
Haberler Dünya
Son dakika… DSÖ’den flaş açıklama: Hâlâ devam ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros, corona virüsü pandemisinin uluslararası bir halk sağlığı sorunu olarak devam ettiğini açıkladı.

Corona virüsü salgını kapsamında yapılan haftalık basın toplantısını gerçekleştiren DSÖ Başkanı Tedros ve komite üyeleri önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump’ın özellikle Çin ile işbiriliği yapıldığı konusunda suçladığı DSÖ, bu yöndeki suçlamalara da yanıt verdi.

DSÖ komite üyeleri, Başkan Tedros’a destek açıklamasında bulunurken, pandemi nedeniyle durma noktasına gelen hava yolu yaşımacılığı ile ilgili atılacak yeni adımları açıkladı.

AYRINTILAR GELİYOR…

Corona Dünya Sağlık son dakika
Son güncelleme: 19:25 01.05.2020
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