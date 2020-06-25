Son dakika… DSÖ’den flaş corona virüsü açıklaması

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve corona virüsü salgını sürecinde sık sık gündeme gelen Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa bölge sorumlusu olarak çalışan Bölge Direktörü Hans Kluge açıklamalarda bulundu.

Düzenlediği sanal toplantıda son haftalarda Avrupa genelindeki vaka sayısında artış olduğuna dikkat çeken Kluge, “Geçen hafta Avrupa haftalık vaka bazında aylar sonra bir artış gördü. 30 ülkede yeni vakalarda kümülatif bir artış oldu son 2 haftada. Bunların 11’indeki artış eğer kontrol edilmezse sağlık sistemine zarar verebilir” ifadesini kullandı.

Kluge, son haftalarda artış yaşanan ülkelerin adlarını telaffuz etmezken, ülke bazında ya da genel olarak vaka sayısının ne kadar arttığına dair bir açıklama yapmadı.

Son haftalarda başta Almanya olmak üzere birçok ülkenin içinde birbirinden bağımsız vaka artışları kayıtlara geçmişti.