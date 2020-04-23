Son dakika… DSÖ’den flaş Türkiye açıklaması: İyimserlik içindeyiz

Birleşmiş Milletler çatısı altında çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nden Türkiye ile ilgili açıklamalar geldi. DSÖ’nün Avrupa Bölgesi Bölümü, Cenevre’deki merkezden internet üzerinden bir basın toplantısı düzenledi.

Haftalık düzenlenen toplantıda DSÖ’nün Avrupa Bölgesi Direktörü Dr Hans Henri P. Kluge, “Bölgenin doğusundaki ülkeler Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna, Özbekistan ve Belarus!’ta geçen hafta içerisinde günlük vaka sayısında artış izlendi” dedi.

“ÖNLEMLER SAYESİNDE DENGEYE OTURUYOR”

Daha sonra basın mensuplarıyla soru cevap bölümüne geçilirken BBC Türkçe’nin sorusuna yanıt veren DSÖ Olay Yönetimi Ekibi’nden Catherine Smallwood açıklamalarda bulundu.

Smallwood, “Şu anda Türkiye’de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranı da yaklaşık yüzde 47 oldu. Yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz. Ancak Türkiye’de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinlik bir iyimserlik içerisindeyiz” dedi.

