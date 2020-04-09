Son dakika… DSÖ’den zehir zemberek corona virüsü açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump’ın iki gündür sert bir dille eleştirdiği ve “Çin merkezli bir yaklaşıma” sahip olmakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü’nün tepe yöneticisinden flaş bir açıklama geldi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün dünyayı uyarmakta çok yavaş olduğunu söyleyen ve kuruluşun Çin hükümetini destekler nitelikteki açıklamalarını eleştiren Trump, ABD’nin DSÖ’ye verdiği bütçeyi de askıya alma tehdidinde bulunmuştu.



“IRKÇI ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM”

Bu açıklamalara yanıt Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus’tan geldi. Ghebreyesus, “Hatalarımızdan ders çıkarmak istiyoruz ve şimdilik odaklandığımı şey virüsle savaştır” dedi.

Dr. Ghebreyesus, “Lütfen bu virüsü siyasi malzeme haline getirmeyin. Eğer bunu kullanmak ve çok daha fazla ceset torbasına sahip olmak istiyorsanız bunu yapın. Fakat eğer yeni ceset torbası sahibi olmak istemiyorsanız, bu konuyu siyasi malzeme yapmayın” dedi.

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DSÖ’nün bir numaralı ismi, “Bu hastalık çok yeni ve çok sayıda bilinmeyen var ve biz gelecekte bunun nasıl davranacağını bilmiyoruz” ifadesini kullandı. Dr. Ghebreyesus, aylardır ırkçı yorumlar ve ölüm tehditleri aldığını da ilk kez kamuoyu ile paylaştı.