Son dakika… Dünya bu polisi konuşuyor: Trump çeneni kapat

Corona virüsü salgını yüzünden tarihinin en büyük sağlık krizinin yaşadığı sırada, 46 yaşındaki Afro-Amerikalı George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi ile protesto gösterilerinin başladığı ABD’de sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor.

Ülkede birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilirken ABD Başkanı Donald Trump’ın da gerilimi körükleyen açıklamaları tepki çekmeye devam ediyor. Dün gece “Eyaletler ve şehirler düzeni sağlayamıyorsa orduyu gönderirim” açıklamasını yapan Trump’a Teksas eyaletindeki Houston’ın polis şefi çok sert yanıt verdi.

BÜTÜN POLİSLER ADINA KONUŞUYORUM

Ülkenin önde gelen TV kanallarından CNN’de Christine Amanpour’un sorularını yanıtlayan Houston polis şefi Art Acevedo, Trump’ın geçen hafta Twitter’dan duyurduğu, “Yağma başlarsa silahlı çatışma da başlar” sözlerini eleştirdi. Acevedo, “Ülkedeki polis amirlerinin adına ABD Başkanı’na şunu söylemek istiyorum: Lütfen, eğer söyleyecek yapıcı bir şeyiniz yoksa, çenenizi kapatın” dedi.

TRUMP GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR

Geçtiğimiz günlerde basının karşısına çıkarak kışkırtıcı açıklamalarda bulunan Trump, “Minneapolis’te Ulusal Muhafızlar göstericileri tereyağını keser gibi kestiler” demiş ve dün eyaletlerin valileriyle katıldığı toplantıda valilerin gösterileri bastıramamasını eleştirmişti.

Trump valilere, “Onları yenmelisiniz. Eğer yenemiyorsanız vaktinizi boşa harcıyorsunuz demektir. Sizi salak gibi gösteriyorlar” demiş ve valilere “güçsüzsünüz” yorumunu yapmıştı.