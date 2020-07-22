Son dakika… Corona vakaları dünya genelinde 15 milyonu aştı

Dünyanın adını Aralık 2019’da ilk kez duyduğu corona virüsü, ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinden kısa sürede dünyaya yayıldı. Hastalık ilk olarak Avrupa’yı etkisi altına alırken, ardından hızlıca Amerika kıtasına da ulaştı.

Bahar aylarında Avrupa’da rekor ölüm oranları kaydedilse de, sıkı önlemlerle salgını kontrol altına alan ülkeler normalleşme yolunda bir bir adımlar atmaya başladı.

Ancak Avrupa’da bu adımlar atılırken, ABD, Brezilya, Hindistan ve Rusya’nın başını çektiği ülkelerden rekor üstüne rekor haberleri gelmeye başladı. Global rakamlara bakıldığında salgının başından bu yana görülmeyen seviyelere ulaşıldı.

ÖLÜ SAYISI 616 BİNİ GEÇTİ

Rakamların zirve yapmasıyla birlikte psikolojik sınırlar da aşıldı. İngiliz haber ajansı Reuters bugün kritik bir eşiğin daha geçildiğini duyurdu.

Ajansın hükümetlerin paylaştığı resmi verilere dayandırdığı habere göre dünya genelindeki vaka sayısı 15 milyonu geçerek, 15 milyon 9 bin 213’e ulaştı. Corona nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 616 bini geçti.

EN ÇOK VAKA BU 10 ÜLKEDE



Son verilere göre dünya genelindeki en çok vakanın görüldüğü 10 ülke şöyle sıralandı:

1 – ABD – 3 milyon 899 bin 148

2 – Brezilya – 2 milyon 159 bin 654

3 – Hindistan – 1 milyon 155 bin 354

4 – Rusya – 782 bin 40

5 – Güney Afrika – 381 bin 798

6 – Peru – 362 bin 87

7 – Meksika – 356 bin 255

8 – Şili – 334 bin 683

9 – Birleşik Krallık – 297 bin 389

10 – İran – 278 bin 827