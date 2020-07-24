Son dakika… Dünya genelinde yeni vaka rekoru: 284 bin 196

Dünya Sağlık Örgütü, ülkelerden gelen verilere göre dünya genelinde son 24 saatte 284 binden fazla yeni vaka açıklandığını bildirdi.

DSÖ, yeni bir rekorun kırıldığını belirttiği açıklamasında en fazla vakanın ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika gibi ülkelerden geldiğini duyurdu.

Bir önceki vaka rekorunun ise 18 Temmuz’da kaydedilen 259 bin 848 olduğu belirtildi.

Ölüm ortalamasında da benzer bir kötü haber veren DSÖ, Haziran’da ortalama 4 bin 600 can kaybı yaşanırken Temmuz ayında ortalama 5 bin can kaybının yaşandığını ifade etti.