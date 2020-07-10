Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü: Ortadan kaldırmak olası değil

Corona salgınındaki son durumu aktarmak üzere açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri virüsün tamamen ortadan kaldırılamayacağını ifade etti.

İnternet üzerinden yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Dr. Mike Ryan, “Mevcut durumda bu virüsü ortadan kaldırmamız pek olası değil” dedi.

İKİNCİ DALGA AÇIKLAMASI

Ryan, dünyanın ikinci dalga ya da ikinci bir salgından sosyal mesafe kurallarına uyarak ve uygun karantina koşullarını oluşturarak kurtulabileceğini belirtti.

Dünyada şu ana kadar 12.5 milyona yakın vaka tespit edildi ve 560 bine yakın can kaybı yaşandı.

Virüse yakalananlardan 7.2 milyonu ise tedavi edilerek sağlığına kavuştu.