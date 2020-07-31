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Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü yeni rekor açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre bugün dünya genelinde 292 bin corona virüsü vakası bildirildi. Bu sayı dünya genelindeki günlük vaka rekorunu da yeniden kırmış oldu.

Sozcu.com.tr
20:35 -
Haberler Dünya
Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü yeni rekor açıkladı

Ülkelerin günlük olarak DSÖ’ye verdiği vaka sayılarının toplamı 292 bini aştı.

Yeni bir rekor daha kırıldığını açıklayan DSÖ bir önceki rekorun 24 Temmuz’da 284 bin 196’yla kırıldığını hatırlattı. Günlük ölümler ise 7 bine yaklaşmış durumda.

ÖLÜMLERDE HAZİRANA GÖRE ARTIŞ VAR

Temmuz ayı ölüm sayılarının ortalaması ise 5 bin 200 civarında seyrediyor.

Haziran ayında günlük yaşanan can kayıplarının ortalaması 4 bin 600 olarak açıklanmıştı.

Vakaların artış gösterdiği yerler ise Avustralya, Japonya, Sudan, Etiyopya, Hong Kong, Bulgaristan, Belçika, İsrail ve Özbekistan olarak açıklandı.

Dünya genelinde 17.4 milyon vaka ile yaklaşık 675 bin ölüm bildirilmiş durumda.

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Son güncelleme: 20:43 31.07.2020
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