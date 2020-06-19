Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü’nden corona aşısına bir iyi bir kötü haber

Corona virüsü salgını ile ilgili açıklamalarıyla gündeme yön veren Dünya Sağlık Örgütü, dün yapılan açıklama ile corona virüsü aşısıyla ilgili bazı detayları verdi.

DSÖ’nün önde gelen bilim insanlarında Soumya Swaminathan, dünya çapında 200’den fazla aşı geliştirildiğini ve bunlardan 10’unun insanlar üzerinde denenmeye başladığını söyledi.

Swaminathan, “Eğer çok şanslıysak, bunlardan biri ya da ikisi bu yılın sonuna kadar başarılı sonuç alacaktır” dedi. Fakat Swaminathan, yüksek dozda aşı üretiminin 2021 yılının sonuna kadar devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Swaminathan, 2021 yılının sonuna kadar 2 milyon doz aşının üretilmesini beklediklerini de dile getirdi.