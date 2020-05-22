Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü’nden eleştirilere yanıt

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nden son dönemde artan eleştirilere yanıt geldi…

Dünya Sağlık Örgütü’nün Genel Direktörü DSÖ Yönetim Kurulu’nda bir açıklama yaptı. Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Dünya Sağlık Örgütü, zamanında müdahale etmedi ve Çin’in etkisinde kaldı. DSÖ’nün Çin’den bağımsızlığını ilan etmesi gerek” sözlerine yanıt veren Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, kurumun bugüne kadar çok çalıştığını söyledi.

“GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ”

Tedros, “Dünya Sağlık Örgütü gece ve gündüz her üç kademede de salgınla mücadeleyi koordine etmek için çalıştı. DSÖ teknik destek sağladı, siyasi birlikteliği kuvvetlendirmeye çalıştı, kaynakları aktarmaya ve koordine etmeye odaklandı ve daha birçok şey yaptı” dedi.

3 saat süren sanal toplantıda Tedros 34 kişilik yönetim kuruluna Dünya Sağlık Örgütü’nün bugüne kadar Covid-19’la mücadeleye 800 milyon dolar harcandığını duyurdu.