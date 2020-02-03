Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü’nden flaş corona virüsü açıklaması: Canlı yayında korkuttu
Çin'in Wuhan kentinde çıktıktan kısa bir süre içinde küresel bir panik yaratan corona virüsü ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adhanom bir basın toplantısı düzenleyerek hastalık ile ilgili bilgi verdi. Tedros, "Eğer salgının merkezinde yatırımlar yapılsaydı hastalığın yayılması az ve yavaş olurdu. Hastalık kontrol altına alınabilirdi" dedi. Basın toplantısı sırasında Tedros'un öksürmesi de panik yarattı. Tedros, "Merak etmeyin corona virüsü değil" dedi. Tedros Çin dışındaki 23 ülkede corona virüs vakasıyla karşılaşıldığını vurguladı.
Son güncelleme: 13:01 03.02.2020