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Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü’nden korkutan corona virüsü açıklaması: Merkezi orası olabilir

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsü ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. DSÖ'nin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "ABD'de salgının yayılma hızı çok yüksek. Orasının salgının merkezi olma potansiyeli var" dedi. Açıklamada ölü sayısının artmasını da bekledikleri belirtildi.

Sozcu.com.tr
13:23 -
Haberler Dünya
Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü’nden korkutan corona virüsü açıklaması: Merkezi orası olabilir

Dünya Sağlık Örgütü, bugün corona virüsü ile ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu… Dünya çapında 16 binden fazla insanın ölmesine sebep olan corona virüsünün hız kesmediğini açıklayan DSÖ’nin sözcüsü Margaret Harris, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Harris, “ABD’de çok büyük hızlanma görülüyor. ABD’nin salgının merkez üssü olma potansiyeli var” dedi.

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Harris, son 24 saat içerisinde kendilerine iletilen vaka sayısının yüzde 85’inin Avrupa ve ABD’den geldiğini belirtirken, “Bunların yüzde 40’ı ABD merkezli” dedi. Harris, “Onlarda (ABD) çok büyük bir salgın var ve bunun yoğunluğu da artacaktır” dedi.

ABD Birleşmiş Milletler Corona Dünya Sağlık son dakika
Son güncelleme: 14:41 24.03.2020
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