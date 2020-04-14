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Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü’nden Türkiye’de corona virüsü açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, bugün yaptığı açıklamada Türkiye'deki corona virüsü verilerini yorumladı. Yapılan açıklamada, "Bazı ülkelerde düşüş var ama Britanya ve Türkiye'de corona virüsü vaka sayısında artış devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

Sozcu.com.tr
12:33 -
Haberler Dünya
Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü’nden Türkiye’de corona virüsü açıklaması

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, bugün corona virüsü ile ilgili peş peşe açıklamalarda bulundu. DSÖ’nün sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarda Türkiye’deki corona virüsü durumu da gündeme geldi.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, “Avrupa’da karışık bir görüntü var. Bazı ülkelerde hafif azalma var ama Britanya ve Türkiye’de halen corona virüsü vakalarında artış görüyoruz” ifadesi kullanıldı.

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Yapılan açıklamada vakaların yüzde 90’nın Avrupa ve ABD’den geldiği belirtilirken, “Kesinlikle tavanı henüz görmedik. Aşının 12 ay içinde gelmesini beklemiyoruz” ifadesi yer aldı.

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Corona Dünya Sağlık son dakika Türkiye
Son güncelleme: 12:59 14.04.2020
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