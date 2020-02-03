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Son dakika… Dünyanın en zengin adamına şok: Kız arkadaşının kardeşi dava açtı

Dünyanın en büyük e-ticaret platformunu kurduktan sonra dünyanın en zengin insanı olan ve milyarlarca dolarlık servetiyle uzun süredir dünyanın en zengin iş insanı olarak zirvede yer alan Jeff Bezos, zor günler geçiriyor... Bezos'un geçen yıl National Enquirer'da yayınlanan çıplak fotoğrafları sonrasında, bunları kız arkadaşı Lauren Sanchez'in kardeşinin paylaştığını ima etmesi sonrasında hiç beklemediği bir dava süreciyle karşı karşıya kaldı.

Sozcu.com.tr
10:08 -
Haberler Dünya
Son dakika… Dünyanın en zengin adamına şok: Kız arkadaşının kardeşi dava açtı

Jeff Bezos özel hayatının en hareketli günlerini yaşıyor… Amazon.com’un kurucusu olan ve birçok medya kuruluşunun da sahibi olan Jeff Bezos’un geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen National Enquirer’da yayınlanan çıplak fotoğrafları ve mesajları sonrasında bir soruşturma başlatmıştı.

Geçen haftalarda Bezos’un fotoğrafının Suudi Arabistan tarafından sızdırıldığına dair haberler ortaya çıkmış, Bezos’un sahibi olduğu Washington Post gazetesinin yazarı Cemal Kaşıkçı’ya suikast düzenleyen Riyad yönetiminin bu operasyonu gerçekleştirdiği öne sürülmüştü. Bezos ile Veliaht Prens Selman arasındaki yazışmalar sırasında virüslü bir mesaj ile Amazon.com’un sahibinin hacklendiği iddiası ortaya atılırken bugün sıcak bir gelişme yaşandı.

Bezos ve Sanchez’in ilişkisi, çıplak fotoğrafları ve yazışmalarının ortaya çıkması sonrasında ortaya çıkmış, Bezos evliliğini bitirmek zorunda kalmıştı.

Jeff Bezos’un koruma ekibinden ve siber güvenliğini sağlayan yetkililer yapılan kapsamlı soruşturmada Bezos’un kız arkadaşı Lauren Sanchez’in kardeşinin fotoğrafları paylaştığını öne sürmüştü.

Bu iddialar üzerine Lauren Sanchez’in kardeşi Michael Sanchez Bezos’a ve güvenlik ekibine dava açtı. Wall Street Journal’da yer alan haberde, Michael Sanchez, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu söylerken, yapılanların bir karalama kampanyası olduğunu dile getirdi.

Son güncelleme: 10:10 03.02.2020
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