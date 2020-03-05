Son dakika… Dünyanın gözü Moskova’da: Kritik görüşme başladı

İdlib’de 38 askerimizin şehit düşmesinin ardından bölgedeki dengeler için en kritik görüşme bugün gerçekleşiyor… Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Moskova’ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

TSİ 14:00’te bir araya gelen Erdoğan ve Putin, önce basının karşısına geçerek kısa bir açıklama yaptı. Daha sonra toplantıya geçen iki lider bugünkü gündem ile ilgili bilgiler paylaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib’de şehit düşen Türk askerleri için başsağlığı dileğinde bulunurken, “Ölen askerleriniz için bir defa daha içten başsağlığı dileklerimi iletmek isterim. İnsanların ölmesi her daim çok büyük bir trajedidir. Size telefon görüşmemizde de söylediğim gibi, maalesef Suriye askerleri de dahil hiç kimse Türk askerlerinin o anda bulundukları yeri bilmiyordu” ifadesini kullandı.

Putin, “Suriye ordusunun gerçekten ciddi kayıpları var. Çok önem verdiğimiz Rus-Türk ilişkilerine zarar vermemesi için teferruatlı bir şekilde meseleleri görüşmeye ihtiyaç var. İdlib vilayetindeki malum alanda şu anda durum öyle kötüleşti ki, bu da bizim doğrudan ve şahsi olarak görüşmemizi gerektirmekte”” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin “tavan yaptığını” söylerken, iki ülke ilişkilerinin de kuvvetlendirilmesini istediği dile getirdi.

Erdoğan, “Türkiye Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelişimiz büyük önem arz ediyor. Bölgede sıkıntı büyük. Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar, bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce programı olduğu için 5 Mart’ta görüşmeye mesafeli yaklaşan Putin’e, “Bu görüşmeyi Türkiye’de yapacaktık. Sizin buradaki anayasa çalışmalarıyla ilgili

gelişmeler sebebiyle bu davetimizi burada gerçekleştiriyoruz” dedi.

Detaylar geliyor…