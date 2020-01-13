Son dakika… Dünyanın izlediği toplantıyla ilgili ilk açıklama!

Reuters&#8217;ın son dakika olarak geçtiği haberde, Cumurbaşkanı Erdoğan&#8217;ın Moskova&#8217;da yapılan toplantı için &#8216;pozitif ilerlemeler var&#8217; ifadesini kullandığı bildirildi.. AYRINTILAR GELECEK&#8230;. İLGİLİ HABERCumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya&#039;ya gidiyor. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-dunyanin-izledigi-toplantiyla-ilgili-ilk-aciklama-5565600","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-dunyanin-izledigi-toplantiyla-ilgili-ilk-aciklama-5565600","pageType":"yazi","pageIdentifier":5565600,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Du00fcnyanu0131n izlediu011fi toplantu0131yla ilgili ilk au00e7u0131klama!"});aip('newsArticle', {"identifier":5565600,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-dunyanin-izledigi-toplantiyla-ilgili-ilk-aciklama-5565600/","headline":"Son dakika&#8230; Du00fcnyanu0131n izlediu011fi toplantu0131yla ilgili ilk au00e7u0131klama!","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["Almanya","Cumhurba\\u015fkan\\u0131","Libya","Moskova","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":1578924643,"datePublished":1578924643,"dateModified":1578924967,"info":"{"seo_news":"false"}"});