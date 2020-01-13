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Son dakika… Dünyanın izlediği toplantıyla ilgili ilk açıklama!

Libya'da çatışan taraflar arasındaki ateşkesi görüşmek üzere Moskova'da yapılan toplanan Türk, Rus ve Libya'lı heyetlerin ilk toplantısının pozitif bir yönde ilerlediği belirtildi.

17:10 -
Haberler Dünya
Son dakika… Dünyanın izlediği toplantıyla ilgili ilk açıklama!

Reuters’ın son dakika olarak geçtiği haberde, Cumurbaşkanı Erdoğan’ın Moskova’da yapılan toplantı için ‘pozitif ilerlemeler var’ ifadesini kullandığı bildirildi.

AYRINTILAR GELECEK…

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Son güncelleme: 17:16 13.01.2020
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