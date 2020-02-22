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Son dakika… Dünyayı dehşete düşüren katliamın hemen ardından yaşandı! Baskından ilk görüntüler

Masallar şehri olarak Hanau'nun katliamla anılmasına yol açan olayda 'son dakika' gelişmeleri peş peşe yaşanıyor. Alman medyası, katliamcı Tobias Rathjen'in (43) evine yapılan baskının görüntülerini yayınladı.

Ali GÜLEN
11:57 -
Haberler Dünya

Alman Özel Timi (SEK), 22.00’de gerçekleştirilen katliamın hemen ardından 23.00 sıralarında Tobias Rathjen’in evine baskın düzenlemişti.

Evde katliamcının 72 yaşındaki annesinin cansız bedeniyle karşılaşan Alman polisi, evin bodrum katında da Tobias Rathjen’i ölü bulmuştu.

İşte o baskında, katliamda payı olduğu düşünülerek tutuklanan baba Gans-Gerd Rathjen ile polis arasında gerilimli dakikalar yaşandığı ortaya çıktı.

Katliam şüphelisi Hans-Gerd Rathjen.

BABA AMBULANSTA TEDAVİ EDİLDİ

Alman yayın kuruluşu RTL, baskının görüntülerini yayınladı. Görüntülere yansıyan seslerde polis, baba Rathjen’e çağrı yaparak “ellerini göstermesini ve dışarı çıkmasını” istiyor.

Dördü Türk, 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda oğluyla birlikte hareket ettiği düşünülen Gans-Gerd Rathjen’in ise “Yarın zaten … olduğunu göstereceğim” dediği duyuluyor.

Alman özel timi yaralı olduğu anlaşılan baba Rathjen’i gözaltına alarak, olay yerindeki ambulansa götürüyor.

Alman basını, evde Alman Nazi subaylarının kullandığı Walther marka bir tabancanın da ele geçirildiğini yazdı.

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Almanya baba bodrum Polis son dakika
Son güncelleme: 12:01 22.02.2020
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