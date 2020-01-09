Son dakika… Dünyayı şaşkına çeviren balistik füze saldırısının perde arkası ortaya çıktı

ABD ile İran arasında yaşanan krizde dün kritik bir dönemeçten geçildi. ABD’nin İran ile 2015 yılında P5+1 ülkeleriyle birlikte imzaladığı nükleer anlaşmadan ayrılmasının ardından uygulamaya başladığı yaptırımlarla gerilen Washington-Tahran hattındaki gerilim 2019’un son günlerinde ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne yönelik saldırılarla tırmanmış, geçen hafta sonu Cuma günü ABD’nin insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda İran Devrim Muhafızları’nın 1 numaralı ismi Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle alevlenmişti.

Yaşananların ardından İran ordusu dün Irak’taki ABD üslerine balistik füze ile saldırdı. Gece saatlerinde yaşanan saldırı sonrasında Tahran yönetimi yaklaşık 80 ABD’li “teröristin” öldüğünü öne sürse de ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarında bunun gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Times dün sadece 3 saat içerisinde Washington’da yaşananları ve Beyaz Saray’daki hareketliliğin perde arkasını okurlarına duyurdu.

“BİR ANDA BODRUMA İNDİLER”

ABD saatiyle 14:00 sularında bir istihbarat geldiğini aktaran gazete, “Amerikan istihbarat birimleri hareketlilik olduğunu duyurdu. Sonraki saatlerde İran’ın Amerikan askerlerine saldırısının neredeyse kesin olduğuna dair bir uyarı geldi. Gün içerisinde çok sayıda tehdit gündeme geldi hatta El Esad Hava Üssü’ne bir baskın düzenleneceğine dair tehditler geldi. Fakat öğleden sonra gelen en son uyarı Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien’ın Batı Kanadı’ndaki bodruma inmesine sebep oldu. Buradaki Kontrol Odası’nda (Situation Room) kurmaylar gelişmeleri tartışıyordu. ABD Başkanı Donald Trump da Yunanistan Başbakanı ile görüşmesini bitirdikten kısa bir süre sonra toplantıya katıldı” ifadesini kullandı.

Bu toplantıdan 3 saat sonra İran’ın balistik füzelerinin Irak’taki iki üsse düştüğünü hatırlatan New York Times, “Saldırılar, bilgi kirliliği ve kafa karışıklığıyla dolu bir günde meydana geldi, çok kısa bir sürede çok daha geniş çaplı bir savaş yaşanabilirdi. Trump saatlerce son tehditleri takip etti. İran’ın Amerikan askerlerini öldürmesi durumunda askeri danışmanlar seçenekleri gündeme getirdi” ifadesiyle yaşananları okurlarına aktardı.

İstihbarat birimleriyle birlikte erken uyarı sisteminin olası ölümleri ortadan kaldırdığının hatırlatıldığı haberde, “Tahliye edilen hangarlar ve bazı ekipmanlar zarar gördü. Hiçbir Amerikalı ya da Iraklı ölmedi ya a yaralanmadı. Danışmanlarına, savaşa girmeyi tercih etmediğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump rahatlamıştı. Sonrasında Başkan ve Başkan Yardımcısı Demokrat ve Cumhuriyetçi kongre liderleriyle bir araya geldi. Bu isimler Trump’ın krizi derinleştirmemesini istedi” şeklinde yorum yapıldı.

“EN SAVUNMASIZ ÜS BURASIYDI”

Gazete, casus uyduların İran’ın füze saldırı sistemlerinin hareketlerini takip ettiğini ve İranlı yetkililerin iletişimlerine sızıldığını yazarken, ismini açıklamayan ABD’li bir askeri yetkili El Esad Hava Üssü’nün daha savunmasız olduğunu aktardı. İsmini açıklamayan yetkili, “Bu üste Patriot füze savar sistemleri yoktu. Bu sistemler İran’ın füze saldırılarına maruz kalması daha olası bölgelere götürüldü” dedi. Gazeteye konuşan kaynaklar bu sebeplerden ötürü Amerikan askeri yetkililerin üslerin tahliye edilmesine karar verilmesi ve sığınakların güçlendirilmesi yönünde kararın daha çabuk verildiğini dile getirdi.

Çok sayıda sandviçin ve içeceğin de hazırlandığı bodrumdaki toplantı odasında çok sayıda üst düzey yetkilinin olduğu belirtildi. Genelkurmay Başkanı Mark A. Milley, Pence’in güvenlik danışmanı Keith Kellogg ve Ulusal İstihbarat Direktör Yardımcısı Joseph Maguire gibi isimlerin dedahil olduğu çok sayıda yetkilinin toplantı yaptığı belirtilirken CIA Direktörü Gina Haspel’in video konferans yaparak iletişime geçtiği belirtildi.

17:30 sularında Pentagon, İran’ın 3 farklı noktasında Fateh 110 ve Şahab füzelerinin fırlatıldığına yönelik istihbarat aldığını Trump ve kurmaylarına duyururken gazeteye konuşan askeri kaynaklar, “El Esad’da çok az hasar vardı. Bir Kara Şahin helikopterini, keşif İHA’sını ve hava trafiği kontrol kulesini vurdular” dedi. Saldırıda ayrıca bazı çadırların da yok edildiği belirtildi. New York Times’ın haberinde Erbil’deki askeri üsteki hasarın belirlenmediği aktarıldı.