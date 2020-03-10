Son dakika… Erdoğan ve Türk heyeti üstlerinde paltolarıyla salondan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye ve göçmen krizini değerlendirmek üzere Brüksel’de Avrupa Birliği’nin tepe yöneticileriyle bir araya geldi. Deutsche Welle’nin (DW) haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası planlanan ortak basın toplantısına katılmadı.

Alman yayın kuruluşu DW, Erdoğan ve beraberindeki yetkililerin üstlerinde paltolarıyla salondan ayrıldıkları yazdı. Euronews ise 1.5 saat sonra toplantının ardından Erdoğan’ın Avrupa Konseyi binasından ayrıldığını aktardı.

France 24 yayın kuruluşu da gergin geçtiğini aktardığı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basın toplantısına katılmak yerine, doğrudan havalimanına gittiğini belirtti.

Toplantının hemen ardından Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gazetecilerin karşısına geçti.

6 MİLYAR EURO HATIRLATMASI

Michel, “Bizler AB ile Türkiye arasında imzalanan sığınmacı anlaşmasını görüştük. Anlaşmazlıkları gidermeye ve durumu açıklığa kavuşturmaya çalışıyoruz. Yanlış anlaşılmalar var. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki mülteciler için 6 milyar Euro taahhütte bulunduğunu hatırlatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Michel, mutabakatın uygulanışı konusunda iki tarafın ortak bir tutum geliştirmesini sağlamak üzerine AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun görevlendirildiğini söyledi.

TÜRKİYE’NİN YARDIMA İHTİYACI VAR

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, “Göçmenlerin ve Yunanistan’ın yanı sıra Türkiye’nin de yardıma ihtiyacı var. Diyaloğumuz güzel geçti. Hem AB’nin hem Türkiye’nin çıkarlarını karşılayacak şekilde ilerleme sağlamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.