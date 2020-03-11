Son dakika… El-Taci askeri kampına 10 katyuşa füzesi atıldı

Reuters&#8217;ın Irak Devlet Televizyonu&#8217;na dayandırdığı habere göre, Bağdat&#8217;ın yaklaşık 85 kilometre kuzeyinde yer alan ve ABD&#8217;li askerlerin kaldığı belirtilen kampa 10 füze atıldı.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-el-taci-askeri-kampina-10-katyusa-fuzesi-atildi-5674423","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-el-taci-askeri-kampina-10-katyusa-fuzesi-atildi-5674423","pageType":"yazi","pageIdentifier":5674423,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; El-Taci askeri kampu0131na 10 katyuu015fa fu00fczesi atu0131ldu0131"});aip('newsArticle', {"identifier":5674423,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-el-taci-askeri-kampina-10-katyusa-fuzesi-atildi-5674423/","headline":"Son dakika&#8230; El-Taci askeri kampu0131na 10 katyuu015fa fu00fczesi atu0131ldu0131","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["ABD","Irak","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","dateCreated":1583948240,"datePublished":1583948240,"dateModified":1583948240,"info":"{"seo_news":"false"}"});