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Son dakika… El-Taci askeri kampına 10 katyuşa füzesi atıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan El-Taci askeri kampına 10 katyuşa füzesi atıldı.

20:37 -
Haberler Dünya
Son dakika… El-Taci askeri kampına 10 katyuşa füzesi atıldı

Reuters’ın Irak Devlet Televizyonu’na dayandırdığı habere göre, Bağdat’ın yaklaşık 85 kilometre kuzeyinde yer alan ve ABD’li askerlerin kaldığı belirtilen kampa 10 füze atıldı.

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ABD Irak son dakika
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