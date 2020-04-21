Son dakika… Elon Musk’ın internet projesi Starlink, Covid-19 bulaştırıyor iddiası

Dünya çapında 2.5 milyondan fazla insanda tespit edilen corona virüsü ile ilgili bir iddia sosyal medyada gündem oldu… Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk’ın yörüngeye 40 binden fazla uydu göndererek hızlı internet erişimini sağlamayı hedeflediği Starlink projesinin corona virüsünü yaydığı iddia edildi.

Nisan ayının başında Çin’in de geliştirdiği 5G teknolojisinin corona virüsünü yaydığına yönelik iddiaların yalanlanmasının ardından özellikle Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında Musk’ın projesi Starlink’in Covid-19’u yaydığı öne sürüldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, “5G’yi boşverin, Starlink’e ait uydular yörüngede ve bize corona virüsünü yayıyorlar” iddiasını ortaya attı.

STARLINK PROJESİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Ünlü iş insanı ve girişimci Elon Musk’ın şirketi SpaceX bünyesinde gelişen proje Dünya’nın yörüngesine binlerce uydu gönderilmesini esas alıyor. Alçakta süzülen uydular internet akışını yeryüzüne yansıtıyor.

ABD tarafından izin alan ve şu ana kadar 12 binden fazla uydu gönderen Musk’ın girişimi, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne (ITU) resmi başvuru yaparak 30 bin Starlink uydusunda kullanılmak üzere radyo frekansı için izin istemişti. 40 binden fazla uydunun yörüngeye gitmesi beklenirken Musk daha önce kendi girişiminin 5G’ye rakip olabileceğini söylemişti.

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Musk yakın zamanda katıldığı bir etkinlikte, “5G yoğunluğun olduğu durumlar için harika fakat kırsal için çok da iyi değil. Doğanın olduğu alanlar için 5G uygun değil. Starlink telekomünikasyon şirketlerinin ulaşmakta en çok zorlandığı müşterinin yüzde 3’ü ile 4’üne ulaşacak. Bence bu durum geleneksel telekomünikasyon şirketlerinin üzerinden ciddi bir yük alacak. Altyapıya da ihtiyaç olmayacak. Gökyüzüne doğrulttuktan sonra internet çalışmaya başlayacak” demişti.

DÜN İNGİLTERE’DE PANİK YARATTI

Tesla Motors ve SpaceX şirketlerinin kurucusu ve CEO’su olan Elon Musk’ın hızlı internet amacıyla geliştirdiği Starlink projesi dün akşam saatlerinde İngiltere’de görüntülendi.

Birbiri ardına dizili şekilde hareket eden bir uydu takımyıldızı olan proje bir çok İngiliz tarafından paniğe neden oldu. İngilizler gökyüzünde gördükleri takım yıldızını UFO olarak yorumladı. Kısa süreli paniğe neden olan o anlar sosyal medya üzerinden tartışma konusu oldu.

TÜRKİYE’DEN DE GÖRÜLEBİLİYOR

Öte yandan Starlink uyduları zaman zaman Türkiye üzerinden de görülebiliyor. Starlink takip sisteminden Türkiye’nin İstanbul kentinde yarın sabaha karşı güneyden kuzeydoğu yönüne doğru Starlink-2’nin görülebileceği belirtildi.

Yarın Starlink-2’nin havanın elvermesi durumunda 4 dakika görülebileceği kaydedildi.