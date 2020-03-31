Son dakika… En genç corona ölümü: 12 yaşındaki kız yaşamını yitirdi

Çin’den sonra Avrupa’ya sıçrayan corona virüsü can almaya devam ediyor… Sosyal medyada sık sık gündeme gelen, “Corona virüsü sadece yaşlıları öldürüyor” yönündeki yanlış inanışı çürütecek bir olay bugün Belçika’da yaşandı.

Belçika’da corona virüsü tedavisi gören bir kız 12 yaşında yaşam mücadelesini yitirdi. Dün de 14 yaşındaki bir çocuğun Portekiz’de ölmesinin ardından yapılan açıklamada genç kızın corona virüsünün Avrupa’daki en genç kurbanı olduğu belirtildi.

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Belçika hükümeti adına açıklamayı yapan Emmanuel Andre’nin konuşma sırasında sesinin titremesi yerel basınının dikkatini çekti. Andre, “Şu an çok duygusal olarak çok zor bir an çünkü bir çocuk yaşamını yitirdi” dedi. Andre’nin bu açıklamadan sonra basın toplantısını erken bitirdiği açıklandı.

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Geçtiğimiz haftalarda da Fransa’nın başkenti Paris’te 16 yaşındaki bir kız yaşamını yitirmiş ve annesi daha sonra Fransız basınına, “Bize bu hastalığın sadece yaşlılara zarar verdiği söylenmişti. O yüzden bize söylenen her şeyi yapmıştık” diyerek yerel makamlara ateş püskürmüştü.