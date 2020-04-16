Son dakika… En ölümcül günden sonra Trump’tan flaş corona açıklaması

Corona virüsünün merkez üssü haline gelen ABD’de Başkan Donald Trump düzenlediği basın toplantısında ülkedeki güncel durum ile ilgili bilgi verdi. Son 24 saatte 2 binden fazla insanın yaşamını kaybettiği ülkenin başkanı corona virüsüne rağmen bazı eyaletlerin çok kısa bir süre içerisinde tekrar açılabileceğini söyledi.

Trump, “Güçlü kalmalıyız, stratejimizin işe yaradığı açıkça görülüyor. New York’ta yeni vaka sayısında düşüş var. Detroit ve Denver’da artış yok, Washington, Baltimore ve St. Louis’de ilerleme kaydediliyor. New Orleans’ta yeni vaka sayısı düşüyor. Veriler bizim yeni vakada tavanı gördüğümüzü ortaya koyuyor” dedi.

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Trump, bazı eyaletlerin 1 Mayıs’tan önce açılabileceğini söylerken, “Bu gelişmeler bizim ülkeyi tekrar açmamız için gerekli olan rehberi tamamlamak için güç veriyor. Bunu da yarın açıklayacağız” dedi.

“ÇİN’DEKİ LABORATUVAR İDDİASINI ANLATACAĞIM”

640 binden fazla vakanın olduğu ve 30 binden fazla ölümün yaşandığı ABD’nin bir numaralı ismi, Çin’dek iddialar hakkında da konuştu. Corona virüsü salgınının Çin’deki bir laboratuvardan çıktığına yönelik iddialar hakkında açıklamalarda bulunan Trump, “Bu hikayeleri giderek daha çok duymaya başlıyoruz. Yakında bunları sizlerle paylaşacağım” dedi.

Trump’ın desteklediği yayın kuruluşlarından biri olan Fox News, farklı kaynaklardan aldığı bilgiyi izleyicileriyle paylaştı. ABD medyasında yer alan haberlerde, ABD hükümetinin salgının Wuhan’daki bir laboratuvardan çıktığına dair düşünceleri olduğu belirtildi. Güvenlik protokolü olmadığı için Covid-19 olan bir laboratuvar çalışanının yakınlardaki bir canlı hayvan pazarına giderek hastalığı yaydığı düşünülüyor.

BAZI ÜLKELER SAYILARI GİZLİYOR

Öte yandan ABD Başkanı Trump, bazı ülkelerin corona virüsü vaka ve ölüm sayılarını gizlediğini de dile getirdi.

Trump kendisine yöneltilen soruya, “Gerçekten bazı ülkelerden gelen rakamlara inanan var mı? Bazı ülkeler çok büyük sorun içerisindeler ve gerçekleri kamuoyu ile paylaşmıyorlar. Biz gerçekleri paylaşıyoruz ve biz ülke olarak iyiye gidiyoruz” dedi.