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Son dakika… Endoenzya’da corona virüsü bilançosu artıyor

Endoenzya'da corona virüsünün yıkıcı etkisi ortaya çıkmaya başladı... Sağlık Bakanlığı, 247 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
12:25 -
Haberler Dünya
Son dakika… Endoenzya’da corona virüsü bilançosu artıyor

Dünya çapında 1.3 milyonu aşkın insanda tespit edilen corona virüsünün Endonezya’daki etkisi artıyor… Endonezya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Ahmed Yurianto, son 24 saat içerisinde 247 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Yurianto, güncel verilere göre corona virüsüne bağlı vaka sayısının 2738’e çıktığını duyurdu. Açıklamada son 24 saat içerisinde 12 ölümün raporlandığı belirtilirken, ülkede corona virüsü yüzünden ölenlerin sayısı 221’e çıktı.

14.300 corona virüsü testinin yapıldığı ülkede 204 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Corona Dünya Endonezya Sağlık Sağlık Bakanlığı son dakika
Son güncelleme: 12:27 07.04.2020
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