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Son dakika… Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu açıklandı.

21:13 -
Haberler Dünya
Son dakika… Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İletişim Başkanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

* Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.

* İki lider, hem 100 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşılması hem de Libya'da kalıcı istikrarın sağlanması için iki müttefik olarak daha yakın çalışma hususunda mutabık kalmışlardır. İHA

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Son güncelleme: 21:17 14.07.2020
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