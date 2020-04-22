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Son dakika… Erdoğan, Ruhani ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

17:47 -
Haberler Dünya
Son dakika… Erdoğan, Ruhani ile görüştü!

Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı’nın Twitter hesabından bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede, corona virüsü salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Corona Cumhurbaşkanı İran Recep Tayyip Erdoğan son dakika TAyyip Erdoğan Twitter
Son güncelleme: 17:49 22.04.2020
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