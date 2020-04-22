Son dakika… Erdoğan, Ruhani ile görüştü!

Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı&#8217;nın Twitter hesabından bir açıklama yapıldı.. Açıklamaya göre, görüşmede, corona virüsü salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-erdogan-ruhani-ile-gorustu-5766868","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-erdogan-ruhani-ile-gorustu-5766868","pageType":"yazi","pageIdentifier":5766868,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Erdou011fan, Ruhani ile gu00f6ru00fcu015ftu00fc!"});aip('newsArticle', {"identifier":5766868,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-erdogan-ruhani-ile-gorustu-5766868/","headline":"Son dakika&#8230; Erdou011fan, Ruhani ile gu00f6ru00fcu015ftu00fc!","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["Corona","Cumhurba\\u015fkan\\u0131","\\u0130ran","Recep Tayyip Erdo\\u011fan","son dakika","TAyyip Erdo\\u011fan","Twitter"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/04/22/iecrop/ruhani-erdogan-depophotos-1_16_9_1587566980.jpg","author":"adilcan","dateCreated":"2020-04-22 17:47:38","datePublished":"2020-04-22 17:47:38","dateModified":"2020-04-22 17:49:50","info":"{"seo_news":"false"}"});