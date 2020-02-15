Son dakika… Erdoğan, Trump ile görüştü!

Reuters&#8217;ta yer alan habere göre, telefon görüşmesinde İdlib, Libya ve ABD&#8217;nin Orta Doğu planı ele alındı.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. İLGİLİ HABERErdoğan&#039;dan İş Bankası açıklaması!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-erdogan-trump-ile-gorustu-3-5627428","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-erdogan-trump-ile-gorustu-3-5627428","pageType":"yazi","pageIdentifier":5627428,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Erdou011fan, Trump ile gu00f6ru00fcu015ftu00fc!"});aip('newsArticle', {"identifier":5627428,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-erdogan-trump-ile-gorustu-3-5627428/","headline":"Son dakika&#8230; Erdou011fan, Trump ile gu00f6ru00fcu015ftu00fc!","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["ABD","Cumhurba\\u015fkan\\u0131","Donald Trump","Recep Tayyip Erdo\\u011fan","son dakika","TAyyip Erdo\\u011fan"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"adilcan","dateCreated":1581779497,"datePublished":1581779497,"dateModified":1581779985,"info":"{"seo_news":"false"}"});