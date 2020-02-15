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Son dakika… Erdoğan, Trump ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

18:11 -
Haberler Dünya
Son dakika… Erdoğan, Trump ile görüştü!

Reuters’ta yer alan habere göre, telefon görüşmesinde İdlib, Libya ve ABD’nin Orta Doğu planı ele alındı.

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Son güncelleme: 18:19 15.02.2020
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